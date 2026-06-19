Собянин сообщил о завершении реконструкции школы № 2073 в ТиНАО

Мэр отметил, что около школы разместили игровые площадки и зоны отдыха, высадили кустарники. «В результате создано комфортное и безопасное пространство со всем необходимым для обучения 350 школьников 1−5 классов. Ребята также смогут заниматься в лаборатории естествознания и в театральном кружке», — подчеркнул Собянин.