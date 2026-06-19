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Собянин сообщил о завершении реконструкции школы № 2073 в ТиНАО

Завершились работы по реконструкции школы № 2073, расположенной в столичном районе Вороново (ТиНАО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: Giulia Squillace/CC0

«Завершили реконструкцию школы № 2073 в районе Вороново в ТиНАО. В здании 1972 года постройки, расположенном в селе Кленово на ул. Центральная, д. 2, укрепили конструкции и заменили изношенные элементы с помощью современных технологий, полностью заменили наружные и внутренние инженерные коммуникации», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что около школы разместили игровые площадки и зоны отдыха, высадили кустарники. «В результате создано комфортное и безопасное пространство со всем необходимым для обучения 350 школьников 1−5 классов. Ребята также смогут заниматься в лаборатории естествознания и в театральном кружке», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что реконструированное здание соединили теплым переходом с новым корпусом школы, открытым в 2024 году. Все работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

«1 сентября школа будет ждать своих учеников», — заключил Собянин.

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