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Дополнительные «Ласточки» между Москвой и Санкт-Петербургом назначены 19−21 июня

Между Москвой и Санкт-Петербургом 19—21 июня назначены дополнительные поезда «Ласточка», сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Больше путешествий между Москвой и Санкт-Петербургом. Для удобства пассажиров назначили на эти выходные дополнительные “Ласточки”, — говорится в материале.

Как уточняется, из Москвы поезд № 722 отправится 19 и 20 июня в 18:45, прибытие в Санкт-Петербург в 1:12. По пути — остановки в Твери и Бологом. Из Санкт-Петербурга поезд № 845 отправится 20 и 21 июня в 10:20, прибытие в Москву в 17:45. По пути — остановка в Бологом.

В составе поезда — пять вагонов с местами классов «Базовый», «Эконом» и «Комфорт». Также есть и специализированные места для маломобильных пассажиров.