Дополнительные «Ласточки» между Москвой и Санкт-Петербургом назначены 19−21 июня

Как уточняется, из Москвы поезд № 722 отправится 19 и 20 июня в 18:45, прибытие в Санкт-Петербург в 1:12. По пути — остановки в Твери и Бологом. Из Санкт-Петербурга поезд № 845 отправится 20 и 21 июня в 10:20, прибытие в Москву в 17:45. По пути — остановка в Бологом.