Максим Иванов: «Медработники Хабаровского края — главная опора для пациентов»

В Городском Дворце культуры прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного краевого конкурса «Признание», приуроченная ко Дню медицинского работника. Конкурс проводится на протяжении 13 лет и за это время стал главной профессиональной площадкой, где отмечают лучшие медицинские организации, опытных специалистов и талантливую молодёжь со всего региона.
Депутат Государственной Думы Максим Иванов поздравил собравшихся и подчеркнул, что работа каждого медработника напрямую влияет на здоровье и качество жизни жителей края, что отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
— Ваш труд заслуживает не только признания, но и реальной поддержки. Сегодня мы благодарим лучших, но понимаем, что за каждой наградой стоит ежедневная титаническая работа. Именно поэтому мы последовательно укрепляем отрасль: обновляем первичное звено, открываем амбулатории, закупаем оборудование. Отдельно хочу отметить кадровые программы, которые уже привлекли в регион сотни специалистов. Важно, что мы движемся в единой связке — медицинские работники, правительство, депутатский корпус. Каждый выполняет свою роль, но цель одна: чтобы помощь была доступнее, а условия работы — лучше, — отметил Максим Иванов.
В системе здравоохранения Хабаровского края трудится более 15 тысяч специалистов, из них 5300 — врачи и 10 400 — специалисты среднего медицинского персонала. В этом году экспертная комиссия определила победителей в 21 номинации.
С приветственным словом к участникам церемонии также обратился министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев:
— Конкурс «Признание» стал уже для нас доброй традицией. Мы отмечаем лучших не ради формальности, а чтобы поддержать специалистов и показать: их труд по-настоящему ценен. Каждый медицинский работник выполняет работу в условиях высокой нагрузки, но именно он остается главной опорой для пациентов. За прошлый год край серьезно укрепил материально-техническую базу: почти полторы тысячи единиц нового оборудования, новые больницы, ФАПы и усиление лекарственного обеспечения. Это результат большой совместной работы. Спасибо каждому из вас за преданность делу и высокий профессионализм, — отметил министр.
В ходе церемонии состоялось награждение победителей. Среди лауреатов — заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним Елена Кузнецова, врач-неонатолог Советско-Гаванской районной больницы Анастасия Шашкина, заведующая терапевтическим отделением Елена Ган, врач общей практики Юзефа Суслова, врач-офтальмолог Эльвира Мартя, врач-стоматолог Инга Москалева, заведующая отделением медико-генетической консультации Наталья Сикора, заведующая поликлиникой Алина Баранова, заведующая кабинетом психического здоровья детей Инна Демидова, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Анастасия О, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Ирина Вервейко.
Отмечены наградами также главная медсестра Жанна Андрианова, медицинская сестра Алена Буранбаева, фельдшер Владислав Владимов, акушерка Анна Хомякова и провизор Лариса Липатникова. Специальные дипломы вручены Анне Бакулиной за верность профессии и Екатерине Федоровой как молодому и талантливому специалисту.
Победителем в номинации «Лучшая медицинская организация» стал краевой родильный дом имени Федора и Зинаиды Венцовых. Вторая победа в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог» досталась заведующей женской консультацией № 2 Анне Рыбко.
Ярким дополнением официальной части стали выступления творческих коллективов. Артисты подарили собравшимся музыкальные и танцевальные номера, посвящённые медикам.