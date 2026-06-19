Максим Иванов: «Медработники Хабаровского края — главная опора для пациентов»

— Конкурс «Признание» стал уже для нас доброй традицией. Мы отмечаем лучших не ради формальности, а чтобы поддержать специалистов и показать: их труд по-настоящему ценен. Каждый медицинский работник выполняет работу в условиях высокой нагрузки, но именно он остается главной опорой для пациентов. За прошлый год край серьезно укрепил материально-техническую базу: почти полторы тысячи единиц нового оборудования, новые больницы, ФАПы и усиление лекарственного обеспечения. Это результат большой совместной работы. Спасибо каждому из вас за преданность делу и высокий профессионализм, — отметил министр.