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Собачники должны уйти с Аллеи Славы: в Центральном районе достраивают площадку для выгула

Администрация нашла решение, как убрать собачников с Аллеи Славы.

Источник: Комсомольская правда

Собачникам, которые выгуливают своих питомцев на Аллее Славы, предлагают перейти на специальную площадку. Сейчас ее достраивают на Красноармейской, 140. Это тихое место с тренажерами рядом с ДК глухих.

Контрактом предусмотрены тротуары, озеленение, установка скамьи и перголы, освещение и видеонаблюдение.

Ход работ сегодня проверил глава Челябинска Алексей Лошкин.

— Эту территорию просили обустроить жители для выгула собак, — сказал глава.

Ольга ЩАПИНА.

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