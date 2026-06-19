Переданный в войсковую часть автомобиль оказался в собственности нижегородца

Как сообщили в суде, в 2025 году иномарку конфисковали у жителя Сортавалы и обратили в федеральную собственность. В войсковой части автомобиль отдали в распоряжение гражданина, но в результате его противоправных действий транспорт «выбыл из владения РФ». В дальнейшем между двумя иными гражданами в Арзамасе был заключен договор купли-продажи на этот автомобиль за 800 тыс. руб.