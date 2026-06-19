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В Уфе изменится плата за детский сад

Постановление подписал исполняющий обязанности мэра столицы Башкирии Рустам Шарипов.

Плата за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные детские сады Уфы, вырастет. Соответствующий документ с изменениями 18 июня подписал и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов [имеется в распоряжении редакции]. Согласно постановлению, с 1 июля 2026 года плата за детсад составит 192 рубля в день.

Отметим, что по постановлению премьер-министра республики Андрея Назарова, данное повышение в текущем году последнее, так как установлена самая высокая плата, утвержденная правительством региона.

Ранее Башинформ сообщал о том, что самая низкая плата за детский сад в Башкирии установлена в Абзелиловском районе и городе Агидель.