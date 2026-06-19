«Вновь интригуете?»: Дильназ Ахмадиева и Майский переполошили Сеть романтическим видео

«Скоро», — гласит лаконичная подпись к видео. В описании к нему можно увидеть знак бесконечности — два обручальных кольца. Это подогрело интерес пользователей соцсети, которые начали гадать, что же готовят для них артисты — романтический трек, новый клип или объявление о важном событии в личной жизни.