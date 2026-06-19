«Вновь интригуете?»: Дильназ Ахмадиева и Майский переполошили Сеть романтическим видео

На романтическом видео, которым артисты поделились в Instagram, Дильназ и Майский идут навстречу друг другу по подвесному мосту. Улыбаясь, они выглядят счастливыми и влюбленными. Ролик обрывается на волнующей сцене их объятия.
«Скоро», — гласит лаконичная подпись к видео. В описании к нему можно увидеть знак бесконечности — два обручальных кольца. Это подогрело интерес пользователей соцсети, которые начали гадать, что же готовят для них артисты — романтический трек, новый клип или объявление о важном событии в личной жизни.
Звездные коллеги артистов также бурно отреагировали на видео. Дарья Александрова, Абунасыр Сериков и другие представители отечественного шоу-бизнеса выразили свои поздравления и пожелания.
Некоторые подписчики пожелали молодым людям счастья, надеясь, что видео связано с их личной жизнью. Девушки посетовали, что Майский, возможно, скоро перестанет быть завидным холостяком.
Поклонники оставили множество комментариев под видео, выражая свое восхищение и интерес. Они писали:
«Ждем с нетерпением и большим интересом».
«Эх, Талгат, Талгат».
«Это новый клип, кино или реальность? Будьте счастливы, красотка наша».
«Уже можно увидеть целую историю в этом коротком видео».
«И снова так красиво и трогательно».
«Мне одной кажется, что они станут парой?!».
«Красивая пара».
«Надеюсь, не только творчество вас объединяет».
«Любая женщина должна быть счастливой».
«Вновь интригуете?».
«Мурашки от вас».