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«Вновь интригуете?»: Дильназ Ахмадиева и Майский переполошили Сеть романтическим видео

Певица Дильназ Ахмадиева и телеведущий Талгат Байгужинов, известный также под псевдонимом Майский, разместили в соцсети интригующее видео, вызвавшее бурное обсуждение фанатов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На романтическом видео, которым артисты поделились в Instagram, Дильназ и Майский идут навстречу друг другу по подвесному мосту. Улыбаясь, они выглядят счастливыми и влюбленными. Ролик обрывается на волнующей сцене их объятия.

«Скоро», — гласит лаконичная подпись к видео. В описании к нему можно увидеть знак бесконечности — два обручальных кольца. Это подогрело интерес пользователей соцсети, которые начали гадать, что же готовят для них артисты — романтический трек, новый клип или объявление о важном событии в личной жизни.

Звездные коллеги артистов также бурно отреагировали на видео. Дарья Александрова, Абунасыр Сериков и другие представители отечественного шоу-бизнеса выразили свои поздравления и пожелания.

Некоторые подписчики пожелали молодым людям счастья, надеясь, что видео связано с их личной жизнью. Девушки посетовали, что Майский, возможно, скоро перестанет быть завидным холостяком.

Поклонники оставили множество комментариев под видео, выражая свое восхищение и интерес. Они писали:

  • «Ждем с нетерпением и большим интересом».

  • «Эх, Талгат, Талгат».

  • «Это новый клип, кино или реальность? Будьте счастливы, красотка наша».

  • «Уже можно увидеть целую историю в этом коротком видео».

  • «И снова так красиво и трогательно».

  • «Мне одной кажется, что они станут парой?!».

  • «Красивая пара».

  • «Надеюсь, не только творчество вас объединяет».

  • «Любая женщина должна быть счастливой».

  • «Вновь интригуете?».

  • «Мурашки от вас».