Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор зафиксировал рост гепатита А в Ростовской области на 56,8%

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали 80 случаев острого вирусного гепатита А — показатель составил 1,92 на 100 тыс. населения. Заболеваемость превысила уровень предыдущего года на 56,8%, говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

В 2025 году в Ростовской области зафиксировали 80 случаев острого вирусного гепатита А — показатель составил 1,92 на 100 тыс. населения. Заболеваемость превысила уровень предыдущего года на 56,8%, говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Большинство случаев — 86,3% — пришлось на городские округа. Лидером по числу заболевших стал Ростов-на-Дону (33 случая), за ним следуют Шахты (19), Батайск (9), Новочеркасск (3), Таганрог (2), Волгодонск (2) и Новошахтинск (1).

Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Аксайском районе, где выявили пять случаев — это в 2,1 раза выше областного показателя. Групповых случаев заражения вирусным гепатитом А в 2025 году не фиксировалось.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше