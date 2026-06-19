В Волгоградской области 1,9 млн человек проверили свое здоровье

По данным облздрава, в Волгоградской области работают 27 тысяч медицинских специалистов, в том числе 9,1 тысячи — это врачи различных направлений, а 17,6 тысячи — средний медицинский персонал. При этом 3,5 тысячи врачей обладают квалификационной категорией, причем 79% из них имеют высшую категорию.