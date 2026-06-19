Два рейса задержаны и два отменены в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня

19 июня в нижегородском аэропорту два рейса задерживаются, и ещё два отменены.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, вылет самолета авиакомпании Red Wings в Самару перенесен с 09:30 на 16:05.
Отменен рейс Nordwind в Сочи, ранее запланированный на 17:15.
Также не состоится рейс этой же авиакомпании из Сочи — самолет должен был приземлиться в Стригино в 15:15.
Вылет Red Wings в Екатеринбург перенесен с 08:40 на 15:15.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 19 июня.