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Два рейса задержаны и два отменены в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня

Изменения коснулись рейсов авиакомпаний Red Wings и Nordwind.

Источник: Время

19 июня в нижегородском аэропорту два рейса задерживаются, и ещё два отменены.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, вылет самолета авиакомпании Red Wings в Самару перенесен с 09:30 на 16:05.

Отменен рейс Nordwind в Сочи, ранее запланированный на 17:15.

Также не состоится рейс этой же авиакомпании из Сочи — самолет должен был приземлиться в Стригино в 15:15.

Вылет Red Wings в Екатеринбург перенесен с 08:40 на 15:15.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 19 июня.