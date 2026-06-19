В Минобороны сообщили о новой атаке БПЛА на Дону

В период с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня в Ростовской области зафиксирована воздушная атака с применением беспилотных летательных аппаратов. Информация подтверждена Министерством обороны Российской Федерации.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили украинские БПЛА самолётного типа. Аналогичные атаки были отражены и в других регионах страны: всего за ночь на территории РФ уничтожено 133 беспилотника.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в регионе БПЛА были ликвидированы в Чертковском и Миллеровском районах. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
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