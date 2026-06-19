Представители агровуза Кабардино-Балкарии посетили выставку «PROяблоко»

Студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета посетили восьмую международную выставку технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции «PRОяблоко 2026». Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе вуза.
В ходе выставки был организован круглый стол по вопросам совместной разработки практико-ориентированных кейсов. Как отметили участники площадки, аграрное образование трансформируется под реальные потребности производителей. Обучение должно становиться практико-ориентированным, а студенты должны получать навыки работы с цифровыми технологиями, автоматизированными системами, точным земледелием, роботизацией и современными методами хранения и переработки продукции.
Также представители вуза приняли участие в работе площадки «Агрокампус». Для студентов посещение подобных мероприятий — это хорошая возможность увидеть лучшие практики отрасли, познакомиться с потенциальными работодателями и получить представление о современных требованиях агробизнеса.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.