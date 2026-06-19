Промышленный тур «От металла до фанеры» в Прикамье получил признание АСИ

Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин отметил, что программа «Открытая промышленность» уже пять лет развивает промышленный туризм в регионах и способствует продвижению производственного и кадрового потенциала производственных площадок. По его словам, с 2021 года Пермский край подготовил более 100 специалистов в сфере промышленного туризма, а интерес к направлению устойчиво растет. Все больше туристов выбирают маршруты, которые позволяют увидеть современные предприятия наряду с традиционными достопримечательностями. «С 2021 года турпоток по направлению промышленного туризма вырос в 20 раз и составил 458,5 тыс. человек», — подчеркнул министр.