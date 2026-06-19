Администрацию Кочево возглавил очередной замглавы

В соответствии с уставом округа, исполняющим полномочия может назначаться один из заместителей главы местной администрации. Исполнять полномочия господин Утробин будет с сегодняшнего дня и до выхода на работу главы Кочево Александра Юркина. Ранее обязанности главы исполнял первый заместитель руководителя территории Олег Кучевасов.