Хабаровчан зовут на дальневосточный фестиваль рок-музыки «Порт рок»

В Хабаровске на сцене набережной имени Г. И. Невельского рядом с Речным вокзалом 20 июня состоится дальневосточный фестиваль «Порт рок — 2026». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие, проходящее уже во второй раз, обещает стать традиционным для любителей необычной музыки.
Для гостей и жителей Хабаровска выступят местные группы «Братство бобра» и «Модис». Помимо этого, в город приедет группа из Комсомольска-на-Амуре «Мерфи». Свой репертуар представит и приморская группа «Красный дождь». Также в столицу Хабаровского края прибудет музыкальный коллектив «7/11» из Республики Саха (Якутия).
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о приеме заявок на Всероссийский музыкальный конкурс от движения «Газманов-Родники». Подать заявку можно до 25 июня этого года.