Хабаровчан зовут на дальневосточный фестиваль рок-музыки «Порт рок»

В Хабаровске на сцене набережной имени Г. И. Невельского рядом с Речным вокзалом 20 июня состоится дальневосточный фестиваль «Порт рок — 2026». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие, проходящее уже во второй раз, обещает стать традиционным для любителей необычной музыки.