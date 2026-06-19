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Хабаровчан зовут на дальневосточный фестиваль рок-музыки «Порт рок»

Мероприятие пройдёт на набережной Амура 20 июня 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске на сцене набережной имени Г. И. Невельского рядом с Речным вокзалом 20 июня состоится дальневосточный фестиваль «Порт рок — 2026». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие, проходящее уже во второй раз, обещает стать традиционным для любителей необычной музыки.

Для гостей и жителей Хабаровска выступят местные группы «Братство бобра» и «Модис». Помимо этого, в город приедет группа из Комсомольска-на-Амуре «Мерфи». Свой репертуар представит и приморская группа «Красный дождь». Также в столицу Хабаровского края прибудет музыкальный коллектив «7/11» из Республики Саха (Якутия).

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о приеме заявок на Всероссийский музыкальный конкурс от движения «Газманов-Родники». Подать заявку можно до 25 июня этого года.