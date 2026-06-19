Алушта в понедельник останется без воды

«В связи с проведением плановых ремонтных работ на сети централизованного водоснабжения — замена запорной арматуры- 22 июня будет временно прекращена подача холодной воды», — проинформировала Огнева.
По ее данным, водоснабжение будет остановлено с 08.30 утра до 16 часов по улицам Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Парковая, Судакская, Лесная, Коллективная 2, 4, 6, 8, 10, в переулках Пограничном, Перекопском, Овражном, Заводском, Пищевом, Коллективном, Спортивном, Ревкомовском, Красноармейском. Также без воды в указанный период частично останется поселок Семидворье.
Жителям рекомендуют запастись питьевой и технической водой на период проведения работ.
В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщала ранее пресс-служба компании «Вода Крыма», из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.