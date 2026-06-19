Индекс производства в сельском хозяйстве Красноярского края составил 106,9%

Накануне состоялось заседание сессии Законодательного собрания края, в ходе которого председатель регионального правительства Алексей Медведев представил доклад о работе кабмина в минувшем году. Отдельно глава правительства остановился на развитии агропромышленного комплекса региона. Алексей Медведев отметил, что по итогам 2025 года индекс производства в АПК составил 106,9%, что является хорошим ростом. Красноярский край вновь занимает лидирующие позиции по урожайности: в прошлом году она составила 30,6 центнеров с гектара. По словам председателя правительства, аграрии региона в 2025 году собрали 2,3 миллиона тонн зерна. И мы сохраняем лидирующие позиции (после Алтайского края) по рапсу, увеличив его сбор также более чем на четверть (+28,6%). С приростом закончили год по сбору картофеля (+3,7%), надою молока (+1%), производству яиц (+2,3%), скота и птицы (+0,8%), — озвучил итоги Алексей Медведев. В рамках государственной программы по развитию агропромышленного комплекса действовал комплекс различных мер поддержки. Для помощи малым хозяйствам было внедрено 12 инструментов, включая гранты «Наш фермер» и «Агростартап». Начинающим предпринимателям для организации и расширения фермерских хозяйств предоставили 29 грантов. Кроме того, отдельное внимание уделялось формированию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на создание которых в прошлом году выделили 10 субсидий. Для активизации новых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе действуют специальные меры поддержки. Благодаря им, к 2025 году реализовано три проекта с совокупным объемом вложений 1,2 миллиарда рублей. В частности, введены в эксплуатацию сушильно-очистительный комплекс в Ужурском муниципальном округе, родильное отделение для животноводческого комплекса в Абанском районе и предприятие по производству рапсового масла в Ачинском муниципальном округе.