За год житель края съедает 26 кг мяса птицы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярскстата составили мясной рейтинг регионов Енисейской Сибири.
Жители Красноярского края и Хакасии из мяса предпочитают — птицу. Из неё хозяйки готовят половину мясных блюд. За год краевой житель съедает в среднем 26 кг мяса птицы, в республике — 22 кг. В Туве предпочитают говядину и телятину — 43% в объёме потребления натурального мяса. В среднем житель республики съедает 21 кг в год.
Вторую строчку мясного рейтинга в Красноярском крае и Хакасии занимает свинина. Её житель края потребляет в среднем 18 кг в год, республики — 16 кг. В Туве на втором месте по популярности — баранина и козлятина. За год житель республики съедает в среднем 15 кг.