За год житель края съедает 26 кг мяса птицы

Жители Красноярского края и Хакасии из мяса предпочитают — птицу. Из неё хозяйки готовят половину мясных блюд. За год краевой житель съедает в среднем 26 кг мяса птицы, в республике — 22 кг. В Туве предпочитают говядину и телятину — 43% в объёме потребления натурального мяса. В среднем житель республики съедает 21 кг в год.