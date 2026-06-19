Автопарк Водоканала пополнился 12 единицами спецтехники

«Спецтехника — это самый главный элемент системы работы всего Водоканала, без машин бригады не доберутся до аварий, без вакуумного погрузчика полноценно не починить канализацию. Установка горизонтально-направленного бурения помогает восстанавливать сети водоснабжения без существенного нарушения благоустройства, — отметил начальник автотранспортного цеха Ильдус Валиуллов. — Новые автомобили отвечают требованиям времени — комфортный теплый кузов с рабочей зоной, современное мобильное оборудование, экономичный расход топлива и высокая проходимость. Поэтому каждая новая единица — это праздник не только для предприятия, но и для всего города. Мы очень благодарны городским властям и республике за поддержку в деле обновления автопарка».