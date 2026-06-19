Автопарк Водоканала пополнился 12 единицами спецтехники

В Казани МУП «Водоканал» продолжает масштабное обновление автопарка: в этом году его пополнили 12 единиц спецтехники, а в ближайшее время предприятие закупит еще 7 спецмашин. На сегодняшний день в автопарке насчитывается 310 единиц спецтехники.
В этом году предприятие приобрело по программе лизинга две автомашины ОМЗ-511И, которые совмещают в себе функции илососа и гидродинамической техники, один кран-манипулятор «СПМ Авто» с грузоподъемностью семь тонн, три экскаватора-погрузчика ELAZ-BL888, два полноповоротных экскаватора UMG E200W, автокран «Галичанин» КС-55713−1 с грузоподъемностью 25 тонн.
Также на собственные средства в МУП «Водоканал» приобрели три легковых автомобиля для нужд подразделений предприятия с разъездным характером работы.
«Спецтехника — это самый главный элемент системы работы всего Водоканала, без машин бригады не доберутся до аварий, без вакуумного погрузчика полноценно не починить канализацию. Установка горизонтально-направленного бурения помогает восстанавливать сети водоснабжения без существенного нарушения благоустройства, — отметил начальник автотранспортного цеха Ильдус Валиуллов. — Новые автомобили отвечают требованиям времени — комфортный теплый кузов с рабочей зоной, современное мобильное оборудование, экономичный расход топлива и высокая проходимость. Поэтому каждая новая единица — это праздник не только для предприятия, но и для всего города. Мы очень благодарны городским властям и республике за поддержку в деле обновления автопарка».
Помимо приобретения новой техники, предприятие модернизирует ту, которая находится на балансе: в рамках государственной программы по капитальному ремонту коммунальной техники на шасси КАМАЗ в этом году отремонтировали пять единиц техники, еще один КАМАЗ находится на капитальном ремонте в Набережных Челнах.
По программе модернизации капитально ремонтируют шасси четырех единиц техники — двух комбинированных машин, одной гидродинамической и одного вакуумного погрузчика. Также на спецмашину устанавливают илосос с насосом, капитально ремонтируют илососную бочку.
На предприятии улучшаются условия труда работников. С этой целью в прошлом году было приобретено теплое помещение для контролеров технического состояния автотранспорта. Это позволило организовать качественный предрейсовый осмотр техники в комфортных условиях. В этом году планируются ремонт и оборудование комнаты отдыха водителей.
Приобретены поршневой компрессор для работы с пневмоинструментами и подкачки колес, локационная система для горизонтального бурения, универсальный диагностический сканер (для легкового и грузового транспорта) — это оборудование облегчает водителям обслуживание автомобилей, сообщили в МУП «Водоканал».