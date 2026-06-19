Александра Глискова оставили под домашним арестом

Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября 2023 года по подозрению в коррупционном преступлении. Следствие полагало, что в 2017 году он, будучи депутатом ЗС и используя свои должностные полномочия, получил 1 млн рублей за прекращение критики «КрайДЭО», занимавшейся дорожным ремонтом. Сам Глисков всё отрицал и называл свое дело политическим. В октябре 2024 года Центральный районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. В феврале 2026 года краевой суд отменил приговор и вернул дело прокурору, а Глискова освободили из-под стражи, применив к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. В мае о ее продлении ходатайствовало следствие, аргументируя тем, что не успело во всем разобраться и нужно еще время.