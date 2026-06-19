Александра Глискова оставили под домашним арестом

Осужденный по делу о взятке известный красноярский политик и адвокат Александр Глисков останется под домашним арестом как минимум до 13 июля.
До этой даты меру пресечения ему ранее продлил Центральный районный суд города. Адвокаты попытались оспорить это решение, но получили отказ.
«Красноярским краевым судом в апелляционной инстанции в целом оставлено без изменений решение Центрального районного суда в отношении Александра Глискова о продлении ему домашнего ареста по 13 июля 2026 года», — сообщили сегодня в пресс-службе суда.
Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября 2023 года по подозрению в коррупционном преступлении. Следствие полагало, что в 2017 году он, будучи депутатом ЗС и используя свои должностные полномочия, получил 1 млн рублей за прекращение критики «КрайДЭО», занимавшейся дорожным ремонтом. Сам Глисков всё отрицал и называл свое дело политическим. В октябре 2024 года Центральный районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. В феврале 2026 года краевой суд отменил приговор и вернул дело прокурору, а Глискова освободили из-под стражи, применив к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. В мае о ее продлении ходатайствовало следствие, аргументируя тем, что не успело во всем разобраться и нужно еще время.
«Судья посчитала, что ничего с момента избрания домашнего ареста не поменялось, а следствию нужно еще время. Хотя защита возражала, 3 месяца для следствия достаточно для исправления ошибок, свидетели все допрошены на следствии и в суде, нет никаких оснований человека третий год держать взаперти», — сообщили соратники Глискова.
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