В Екатеринбурге на «Ночь музыки» ограничат продажу алкоголя. Карта

В Екатеринбурге во время фестиваля «Уральская ночь музыки» 19 июня запретят продажу алкоголя в нескольких районах. Об этом сообщили в мэрии.
С 12:00 до 23:00 алкоголь не получится купить в границах улиц Карла Либкнехта — Первомайской — Мамина-Сибиряка — Шевченко и на Мамина-Сибиряка (от Шевченко до Первомайской) и Свердлова (от Мельковской до Шевченко).
С 15:00 до 23:00 продажу алкоголя ограничат в границах улиц Дзержинского — Царской — Николая Никонова — переулка Красного — улиц Василия Еремина — Братьев Быковых — Челюскинцев — Олимпийской набережной.
С 16:00 ограничения введут на всех остальных зонах. Карту ограничений можно посмотреть на карте.
Напомним, что фестиваль «Уральская ночь музыки» объединит более 2,5 тысяч музыкантов на 110 площадках. 19 июня в Екатеринбурге выступят группа «СмешBand» на Октябрьской площади, Юлия Савичева, Сергей Бобунец, группы «Пицца», NLO, «ЛАУД», «Сова», а также Максим Свобода, Кристина Кошелева и другие исполнители.