В Екатеринбурге на «Ночь музыки» ограничат продажу алкоголя. Карта

С 12:00 до 23:00 алкоголь не получится купить в границах улиц Карла Либкнехта — Первомайской — Мамина-Сибиряка — Шевченко и на Мамина-Сибиряка (от Шевченко до Первомайской) и Свердлова (от Мельковской до Шевченко).