Крупнейшие учения волонтёров-поисковиков прошли в Нижегородской области

На церемонии закрытия Глеб Никитин пообщался с участниками слёта. Он отметил, что в Нижегородскую область приехали добровольцы из разных стран мира, но, несмотря на различия в языке и опыте, всех их объединяет одна цель — спасение людей и помощь тем, кто оказался в беде.