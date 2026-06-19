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В ГК «Дамате» рассказали об ухудшении ситуации с господдержкой

В Ростовской области в 2026 году сократили субсидию на закупку комбикормов, являвшейся единственным источником инвестирования производства индюшатины и утки. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе группы компаний «Дамате».

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области в 2026 году сократили субсидию на закупку комбикормов, являвшейся единственным источником инвестирования производства индюшатины и утки. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе группы компаний «Дамате».

«В 2026 году поддержка отрасли птицеводства в Ростовской области сокращена — было отменено субсидирование расходов на покупку комбикормов. Для двух региональных птицеводческих комплексов “Дамате” по производству индейки и производству утки это была единственная субсидия, которая позволяла инвестировать в развитие производства индюшатины и утки. Поэтому для нас ситуация с мерами поддержки ухудшилась», — рассказал заместитель гендиректора по региональному развитию и GR группы компаний «Дамате» Андрей Григоращенко.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с начала 2026 года до предприятий АПК Ростовской области доведено более 1,3 млрд руб. господдержки на производство и реализацию зерновых, уплату страховых премий в растениеводстве и животноводстве, переработку молока, что составляет 34% от годового лимита в 3,8 млрд рублей.