В ГК «Дамате» рассказали об ухудшении ситуации с господдержкой

«В 2026 году поддержка отрасли птицеводства в Ростовской области сокращена — было отменено субсидирование расходов на покупку комбикормов. Для двух региональных птицеводческих комплексов “Дамате” по производству индейки и производству утки это была единственная субсидия, которая позволяла инвестировать в развитие производства индюшатины и утки. Поэтому для нас ситуация с мерами поддержки ухудшилась», — рассказал заместитель гендиректора по региональному развитию и GR группы компаний «Дамате» Андрей Григоращенко.