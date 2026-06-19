Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страхование от БПЛА в Ростовской области набирает популярность

Спрос на страхование жилья в Ростовской области в первом квартале 2026 года продолжил расти. Число заявлений от клиентов увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой данные Росгосстраха.

Спрос на страхование жилья в Ростовской области в первом квартале 2026 года продолжил расти. Число заявлений от клиентов увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой данные Росгосстраха.

Жители региона все чаще обращаются за защитой не только от традиционных рисков — заливов, пожаров и стихийных бедствий, — но и от последствий падения беспилотников. «Если сравнивать первый квартал 2026 года с аналогичным периодом 2025 года, мы видим увеличение числа заявлений от клиентов на 60», — сообщили в Росгосстрахе.

Устойчивый интерес к страхованию от БПЛА подтверждают и в АльфаСтрахование: показатели по этому направлению год к году выросли кратно. Там также отметили, что владельцы недвижимости перешли от эмоциональных покупок полисов к осознанному планированию защиты жилья.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше