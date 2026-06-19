В Братске Иркутской области газифицировали 37 домов

Как рассказал мэр города Братска Александр Дубровин, газифицировать 100 домов первого этапа должны до 1 августа, еще 100 домовладений — до 1 сентября. Для участия в программе необходимо, чтобы дом был в собственности и была техническая возможность подключения к газовой сети. Установка оборудования и монтаж системы отопления выполняются за счет государственной субсидии.