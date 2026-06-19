В Братске Иркутской области газифицировали 37 домов

Первые в этом году 37 домов газифицировали в городе Братске Иркутской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
«Всего до конца этого года предусмотрено газифицировать 533 дома. Администрацией муниципального образования проведен очередной отбор и заключено соглашение на реализацию третьего этапа газификации — еще 200 домовладений. Таким образом, с учетом двух ранее заключенных соглашений проводятся работы по газификации 400 частных домов», — отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Матвиевский.
Как рассказал мэр города Братска Александр Дубровин, газифицировать 100 домов первого этапа должны до 1 августа, еще 100 домовладений — до 1 сентября. Для участия в программе необходимо, чтобы дом был в собственности и была техническая возможность подключения к газовой сети. Установка оборудования и монтаж системы отопления выполняются за счет государственной субсидии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.