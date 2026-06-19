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В Калининграде ищут подрядчика для устройства тротуара на улице Спортивной

Ожидается, что новый тротуар обеспечит пешеходную связь между улицами Маршала Борзова и Чкалова.

В Калининграде объявили аукцион на устройство тротуара на улице Спортивной — на участке от ул. Маршала Борзова до ул. Чкалова. Начальная стоимость контракта составляет 23,5 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 июня, итоги планируют подвести 30 июня. Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы до конца 2026 года.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.

Как сообщила глава администрации Елена Дятлова, новый тротуар протяженностью около 500 метров появится в рамках городской «тротуарной программы». Пешеходную дорожку планируют проложить через левый приток ручья Воздушного, старый парк и вдоль Нескучного пруда.

«Пока это труднопроходимое, особенно в непогоду, грунтовое “направление”», — отметила Дятлова. Ожидается, что новый тротуар обеспечит пешеходную связь между улицами Маршала Борзова и Чкалова, а также станет продолжением маршрута к проспекту Мира и озеру Дзержинец, рядом с которыми расположены социальные объекты, в том числе муниципальная детская школа по футболу.

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