В Калининграде ищут подрядчика для устройства тротуара на улице Спортивной

В Калининграде объявили аукцион на устройство тротуара на улице Спортивной — на участке от ул. Маршала Борзова до ул. Чкалова. Начальная стоимость контракта составляет 23,5 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 июня, итоги планируют подвести 30 июня. Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы до конца 2026 года.
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.
Как сообщила глава администрации Елена Дятлова, новый тротуар протяженностью около 500 метров появится в рамках городской «тротуарной программы». Пешеходную дорожку планируют проложить через левый приток ручья Воздушного, старый парк и вдоль Нескучного пруда.
«Пока это труднопроходимое, особенно в непогоду, грунтовое “направление”», — отметила Дятлова. Ожидается, что новый тротуар обеспечит пешеходную связь между улицами Маршала Борзова и Чкалова, а также станет продолжением маршрута к проспекту Мира и озеру Дзержинец, рядом с которыми расположены социальные объекты, в том числе муниципальная детская школа по футболу.