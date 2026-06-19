В Калининграде ищут подрядчика для устройства тротуара на улице Спортивной

«Пока это труднопроходимое, особенно в непогоду, грунтовое “направление”», — отметила Дятлова. Ожидается, что новый тротуар обеспечит пешеходную связь между улицами Маршала Борзова и Чкалова, а также станет продолжением маршрута к проспекту Мира и озеру Дзержинец, рядом с которыми расположены социальные объекты, в том числе муниципальная детская школа по футболу.