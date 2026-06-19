Опубликованы фотографии строящегося музея Сталина на Бору

В Нижнем Новгороде продолжается строительство «Сталин-центра» на Бору. В пятиэтажном здании разместится крупнейший в России музей генералиссимуса Иосифа Сталина. Фотографиями со стройплощадки с сайтом pravda-nn.ru поделились очевидцы.
Объект расположен на улице Луначарского, в непосредственной близости от станции канатной дороги. Работы стартовали летом 2023 года.
В ближайшее время на площадке должны начать монтаж кровли и оконных конструкций, а затем приступить к отделочным работам.
Территория вокруг музея также начинает обретать законченный вид. Весной перед главным фасадом здания установили мемориал «Советским танкистам». Центральным элементом открытой экспозиции стала башня легендарного танка Т-34−76 «Сормович».