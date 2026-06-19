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Свердловская школьница прошла в финал «Ледокола знаний — 2026»

Учащаяся гимназии № 2 в Екатеринбурге претендует на участие в арктической экспедиции.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Юная жительница Екатеринбурга Анна Нужина, учащаяся гимназии № 2, стала одним из финалистов проекта «Ледокол знаний — 2026» и теперь претендует на участие в арктической экспедиции «Росатома». Она пройдет в августе на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Анна показала высокий результат в треке «Искатель», выступив по одной из предложенных тем перед жюри и пройдя интеллектуальный турнир, посвященные передовым научным и технологическим достижениям России в сфере атомных технологий.

Финал проекта пройдет в Москве в конце июня.