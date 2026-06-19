Свердловская школьница прошла в финал «Ледокола знаний — 2026»

Юная жительница Екатеринбурга Анна Нужина, учащаяся гимназии № 2, стала одним из финалистов проекта «Ледокол знаний — 2026» и теперь претендует на участие в арктической экспедиции «Росатома». Она пройдет в августе на атомном ледоколе «50 лет Победы».