Свердловская школьница прошла в финал «Ледокола знаний — 2026»

Юная жительница Екатеринбурга Анна Нужина, учащаяся гимназии № 2, стала одним из финалистов проекта «Ледокол знаний — 2026» и теперь претендует на участие в арктической экспедиции «Росатома». Она пройдет в августе на атомном ледоколе «50 лет Победы».
Анна показала высокий результат в треке «Искатель», выступив по одной из предложенных тем перед жюри и пройдя интеллектуальный турнир, посвященные передовым научным и технологическим достижениям России в сфере атомных технологий.
Финал проекта пройдет в Москве в конце июня.