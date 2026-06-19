В Дивеево открылся международный пленэр «Русская Атлантида»

Для проекта «Русская Атландида» это уже 175‑й пленэр. В течение десяти дней 25 художников из разных регионов России и несколько «факультативных» авторов из Дивеева будут работать на монастырских локациях и в окрестностях, создавая как пейзажи обители, так и композиции по материалам летописи Дивеевского монастыря, отражающие встречи и беседы преподобного Серафима Саровского с дивеевскими сестрами.