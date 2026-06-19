Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дивеево открылся международный пленэр «Русская Атлантида»

В Свято‑Троицком Серафимо‑Дивеевском женском монастыре начался пленэр в рамках международного выставочного проекта «Русская Атлантида», сообщили «РГ» в Серафимо‑Дивеевском женском монастыре.

В Свято‑Троицком Серафимо‑Дивеевском женском монастыре начался пленэр в рамках международного выставочного проекта «Русская Атлантида», сообщили «РГ» в Серафимо‑Дивеевском женском монастыре.

Для проекта «Русская Атландида» это уже 175‑й пленэр. В течение десяти дней 25 художников из разных регионов России и несколько «факультативных» авторов из Дивеева будут работать на монастырских локациях и в окрестностях, создавая как пейзажи обители, так и композиции по материалам летописи Дивеевского монастыря, отражающие встречи и беседы преподобного Серафима Саровского с дивеевскими сестрами.

В 2026 году пленэр пока только российский. В проекте участвуют художники из Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова, Тюмени, Самары, Пензы и Сердобска (Пензенская область), Старого Оскола (Белгородская область), Твери, Тихорецка (Краснодарский край), а также поселка Вача (Нижегородская область).

Однако на следующих этапах, как всегда, ожидаются иностранные художники.