В Дивеево открылся международный пленэр «Русская Атлантида»

В Свято‑Троицком Серафимо‑Дивеевском женском монастыре начался пленэр в рамках международного выставочного проекта «Русская Атлантида», сообщили «РГ» в Серафимо‑Дивеевском женском монастыре.
Для проекта «Русская Атландида» это уже 175‑й пленэр. В течение десяти дней 25 художников из разных регионов России и несколько «факультативных» авторов из Дивеева будут работать на монастырских локациях и в окрестностях, создавая как пейзажи обители, так и композиции по материалам летописи Дивеевского монастыря, отражающие встречи и беседы преподобного Серафима Саровского с дивеевскими сестрами.
В 2026 году пленэр пока только российский. В проекте участвуют художники из Москвы, Нижнего Новгорода, Сарова, Тюмени, Самары, Пензы и Сердобска (Пензенская область), Старого Оскола (Белгородская область), Твери, Тихорецка (Краснодарский край), а также поселка Вача (Нижегородская область).
Однако на следующих этапах, как всегда, ожидаются иностранные художники.