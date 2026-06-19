Количество стобалльников ЕГЭ по русскому языку в РТ увеличилось на 38 человек

Об этом сообщил сегодня журналистам в казанской школе № 72 министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«В этом году средний балл по русскому языку в республике составил 66.66, что на 1.4 балла выше, чем в прошлом году. Если сравнивать в целом по России, то у нас средний результат на 2.6 балла выше», — рассказал он.
Глава Минобрнауки отметил, что по сравнению с прошлым годом также увеличился средний балл ЕГЭ по истории, но снизился по химии и литературе. При этом, по его словам, результат ЕГЭ по литературе выше среднероссийского показателя на 8.5 балла, а по химии — на 5.8 балла.
«Была серьезная подготовка со стороны наших выпускников. Как они занимались, такие результаты своего интеллектуального труда и получили. И учителя повышали свою квалификацию», — подчеркнул Хадиуллин.
Он также заметил, что на прошедших экзаменах выпускники не допустили никаких нарушений. «Удалений не было. Школьники прекрасно понимают, как нужно готовиться и относиться к экзаменам», — заявил министр.
Хадиуллин добавил, что задания на экзаменах соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам.
«Мы видели информацию в соцсетях о том, что какие-то вопросы были сложные и не связаны со школьными темами. Это неправда. Контрольно-измерительные материалы разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. И какие-то домыслы здесь неуместны», — заключил он.