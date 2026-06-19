В Самаре в парке построят новый фонтан

Парк Щорса расположен на углу улиц Спортивной и Урицкого, недалеко от Крымской площади и ТЦ «Гуд’Ок». Парк открыли в 1943 году, его назвали именем героя гражданской войны Николая Щорса. Изначальная площадь парка составляла 6 га, однако в наши дни она сократилась до 3,2 га, пишет 63.ру.