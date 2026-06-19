На набережной в Ленинском районе Красноярска выполнено 30% благоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе продолжаются работы по преображению новой набережной на участке от Октябрьского моста до улицы Крайней, 12. На сегодняшний день выполнена треть запланированного объема.
Подрядчик уже убрал аварийные деревья, провел вертикальную планировку территории, установил поребрики и сваи, а также приступил к прокладке кабельных линий.
На месте ранее заброшенного и заросшего участка появятся смотровые балконы, пространства для тихого и активного отдыха, более двух километров деревянного настила, а также скалодром. Отдельное внимание уделено озеленению — предусмотрена высадка крупномерных деревьев, кустарников и многолетних растений.
Завершить работы по контракту планируется до конца августа.
В мэрии отмечают, что проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство этой территории в 2026 году проголосовали более 27 тысяч жителей.
На следующей неделе должны объявить результаты голосования за благоустройство пространств в 2027 году. Если 2-й этап преображения этой набережной окажется в лидерах, работы проведут в следующем году.