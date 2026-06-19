Пермский край представит работу на фестивале уличного искусства «ФормАРТ»

Прикамье прошло отбор на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа, сообщает правительство Пермского края.
Со всего ПФО на «ФормАРТ» направили 400 работ. Все они посвящены теме Года единства народов России. В лидеры среди авторов вышли республики Татарстан и Башкортостан. Участники из этих регионов подали около 100 заявок.
По результатам анализа экспертного жюри отобрано 14 работ — одна по каждому субъекта федерального округа. Пермский край представит Мария Нестеркина с работой «Связь поколений».
Участники начнут отрисовку работ уже этим летом. Победителей выберут в августе 2026 года в Кирове во время церемонии подведения итогов. I, II и III места выиграют гранты суммой от 100 000 до 200 000 рублей. Деньги пойдут на дальнейшее развитие творчества.
Ранее perm.aif.ru сообщал, что в Пермском крае в канун Дня медицинского работника наградили «Врачей года».