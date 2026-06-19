В Калининграде продают ТЦ «Кловер» за 2,8 млрд рублей

На площади Победы в Калининграде продают торговый центр «Кловер» за 2,8 миллиарда рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
Продавцом указан «Совкомбанк». Общая площадь комплекса составляет почти 50 тысяч квадратных метров. Он включает трёхэтажную торговую галерею и семиэтажный бизнес-центр с отелем Radisson Blu.
В объявлении отмечают, что комплекс вмещает более ста арендаторов, в том числе крупные федеральные сети. Занятость торговой галереи — 98%, бизнес-центра — 96%. Годовой арендный платёж собственник оценил в 248 миллионов рублей.
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