Из-за ошибки приставов малоимущая красноярка почти год получала минимальное пособие на детей

Прокуратура установили причину сбоя. В феврале 2025 года на счет женщины поступило 150 тысяч рублей в качестве алиментов, но банк вернул деньги из-за неверно указанной фамилии получателя. Когда приставы отправили их повторно в марте, в базе данных ОСФР отразилась информация о двух поступлениях — и в феврале, и в марте. Вместо 150 тысяч в системе оказалось 300, доход семьи «вырос», а пособие сократилось.