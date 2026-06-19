Из-за ошибки приставов малоимущая красноярка почти год получала минимальное пособие на детей

Мать двоих детей из Красноярска почти год получала пособие меньше положенного из-за ошибки судебных приставов. Восстановить справедливость помогла прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Доход семьи был ниже прожиточного минимума, поэтому по закону мать двоих детей должна была получать выплаты, равные 75% от зарплаты. Однако женщина вместо положенных ей 14 тысяч рублей получала 9 тысяч, то есть минимальную сумму.
Прокуратура установили причину сбоя. В феврале 2025 года на счет женщины поступило 150 тысяч рублей в качестве алиментов, но банк вернул деньги из-за неверно указанной фамилии получателя. Когда приставы отправили их повторно в марте, в базе данных ОСФР отразилась информация о двух поступлениях — и в феврале, и в марте. Вместо 150 тысяч в системе оказалось 300, доход семьи «вырос», а пособие сократилось.
Суд установил, что с учетом реального дохода семья имеет право на пособие в полном размере. Решение ОСФР признали незаконным и обязали выплачивать положенную сумму за весь период — с 1 мая 2025 по 30 апреля 2026 года. В требованиях о компенсации морального вреда суд отказал.
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