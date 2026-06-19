В Хакасии состоялся региональный форум «МедиаПритяжение»

Участники могли выбрать направление и попробовать свои силы в самых разных форматах во время работы медиалабораторий. В Школе юного подкастера «Говори. Слушай. Создавай» ребята учились не только правильно говорить в кадре, но и работать с профессиональным оборудованием и находить интересные темы для обсуждения. В студии радиоведущих «Прямой эфир» можно было попробовать себя в роли диктора, научиться импровизировать в прямом эфире и управлять интонацией своего голоса.