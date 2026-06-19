В Хакасии состоялся региональный форум «МедиаПритяжение»

Региональный форум «МедиаПритяжение» прошел 10 июня в Республике Хакасии в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном отделении Движения первых.
Участники могли выбрать направление и попробовать свои силы в самых разных форматах во время работы медиалабораторий. В Школе юного подкастера «Говори. Слушай. Создавай» ребята учились не только правильно говорить в кадре, но и работать с профессиональным оборудованием и находить интересные темы для обсуждения. В студии радиоведущих «Прямой эфир» можно было попробовать себя в роли диктора, научиться импровизировать в прямом эфире и управлять интонацией своего голоса.
Кроме того, работали лаборатория «Первые шаги в дизайне» и фотолаборатория «Твой первый кадр». Там под руководством наставников участники осваивали азы композиции, настройки техники и профессиональные инструменты, превращая свои первые снимки и графические работы в настоящие произведения искусства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.