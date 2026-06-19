Иностранцы смогут охотиться в Беларуси без разрешения на оружие

Как пояснили в правительстве, одно из новшеств напрямую затрагивает иностранцев, временно находящихся в республике. Если у них нет разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, они все равно смогут поохотиться в Беларуси, но при соблюдении определенных условий.