Иностранцы смогут охотиться в Беларуси без разрешения на оружие

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал документ, который меняет некоторые нормы ведения охотничьего хозяйства, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
Документ был разработан в развитие указа Nº5 от 9 января 2026 года, который касался различных админпроцедур.
Как пояснили в правительстве, одно из новшеств напрямую затрагивает иностранцев, временно находящихся в республике. Если у них нет разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, они все равно смогут поохотиться в Беларуси, но при соблюдении определенных условий.
«Только с использованием охотничьего оружия и боеприпасов к нему, полученных во временное пользование», — поясняется в сообщении.
Кроме того, речь идет именно о добыче диких животных, содержащихся в охотничьем вольере.
Другое изменение позволяет белорусским охотникам не распечатывать охотничью путевку, а просто скачать ее в электронном виде в специализированной информационной системе министерства лесного хозяйства.