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Иностранцы смогут охотиться в Беларуси без разрешения на оружие

Речь в документе идет о добыче иностранцами диких животных, которые содержатся в охотничьем вольере.

Источник: ГПК Беларуси

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал документ, который меняет некоторые нормы ведения охотничьего хозяйства, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Документ был разработан в развитие указа Nº5 от 9 января 2026 года, который касался различных админпроцедур.

Как пояснили в правительстве, одно из новшеств напрямую затрагивает иностранцев, временно находящихся в республике. Если у них нет разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, они все равно смогут поохотиться в Беларуси, но при соблюдении определенных условий.

«Только с использованием охотничьего оружия и боеприпасов к нему, полученных во временное пользование», — поясняется в сообщении.

Кроме того, речь идет именно о добыче диких животных, содержащихся в охотничьем вольере.

Другое изменение позволяет белорусским охотникам не распечатывать охотничью путевку, а просто скачать ее в электронном виде в специализированной информационной системе министерства лесного хозяйства.