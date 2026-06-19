«Перевозчикам Дона важна возможность работы во время отключений интернета»

Также, для более динамичного развития рынка необходима постоянная работа по его «обелению», в том числе, путем борьбы с нелегальным извозом и привлечения нарушителей к административной ответственности. Ранее, благодаря системной работе Ространснадзора по ЮФО практика привлечения к ответственности нелегальных перевозчиков и агрегаторов по ч.5 ст. 14.1.2 КоАП РФ была успешна «обкатана» на Кубани. В результате, в крае в 2025 году значительно увеличилось количество регистраций компаний и ИП, занимающихся пассажирскими перевозками. Рост, по подсчетам сервиса Rusprofile, составил 96%. Их общее количество достигло почти 5 тыс.