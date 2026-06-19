На первый этап строительства коллектора в Липецке выделяют 774 млн рублей

Согласно проектной документации, общая протяженность коллектора должна составить до 4,5 км. Ориентировочная глубина его заложения — до 3 м. В рамках первого этапа нужно будет построить трассу коллектора с сооружениями от площадки главной насосной станции (ГНС) до перехода через реку Воронеж, ориентировочная длина — 2,4 км. Второй этап предполагает создание трассы коллектора с сооружениями от реки Воронеж, включая дюкер, до узла № 1, ориентировочная длина — 2,1 км.