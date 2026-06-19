В Якутии начались испытания дрон-станции для работы в Арктике

Испытания роботизированной мобильной дрон-станции для беспилотных воздушных судов в Арктике проходят в Республике Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Станция предназначена для автоматического базирования БАС. Комплекс обеспечивает размещение, зарядку, управление и техническое сопровождение дронов разных типов и производителей. Благодаря этому можно организовать автономную работу беспилотных систем и значительно сократить необходимость постоянного присутствия операторов на месте эксплуатации.
Технология может применяться для мониторинга территорий, обследования объектов инфраструктуры, экологического контроля, проведения поисково-спасательных операций и решения других задач. В дальнейшем на базе данной технологии планируется развернуть сеть дрон-станций для автономного сбора и обработки данных в труднодоступных районах без участия человека, а также для проведения научно-практических исследований.
«Испытания показывают, что такие решения способны обеспечить автономную работу дронов в условиях удаленных территорий Якутии. Для нашей республики это особенно актуально, поскольку беспилотные технологии открывают новые возможности для мониторинга инфраструктуры, экологического контроля, научных исследований и решения широкого спектра задач в Арктике», — отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.