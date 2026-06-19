В Якутии начались испытания дрон-станции для работы в Арктике

Технология может применяться для мониторинга территорий, обследования объектов инфраструктуры, экологического контроля, проведения поисково-спасательных операций и решения других задач. В дальнейшем на базе данной технологии планируется развернуть сеть дрон-станций для автономного сбора и обработки данных в труднодоступных районах без участия человека, а также для проведения научно-практических исследований.