Биологи объяснили механизм сезонного перевоплощения бабочек

Рисунок крыльев бабочек зависит от погоды и места их обитания. Они могут выглядеть по-разному в начале лета и когда оно заканчивается. Это явление ученые называют сезонным диморфизмом и зависит оно от выработки пигмента меланина.
— Когда холодает, выработка меланина усиливается, — говорит ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова. — При этом крылья становятся более темными, что позволяет притягивать солнечный свет для лучшего прогрева. А в теплую погоду синтез меланина уменьшается и крылья бабочек светлеют.
К примеру, у бабочки Траурницы, в холодное дождливое лето крылья становятся почти черными с интенсивным темным рисунком, тогда как в жаркую солнечную погоду черный цвет может смениться на шоколадно-бурый.
Интересно, как бабочки приспособились к жизни в больших городах. Светлокрылая Березовая пяденица обычно прячется от птиц на белых березах, сливаясь с корой дерева. Но в городах березы темнеют от выхлопных газов и других выбросов. Поэтому и Березовая пяденица стала вырабатывать больше меланина, и потемнела. Это явление назвали индустриальный меланизм.
Кстати, так как бабочки холоднокровные насекомые, они не могут летать, если температура воздуха опустилась ниже 15 градусов по Цельсию. Все процессы в их организме замедляются, мышцы не могут сокращаться и бабочки остаются неподвижными. Некоторые ночные их виды способны летать в прохладе за счет того, что разогревают себя трепетанием грудных мышц. Но большинство дневных бабочек на это не способны и они ждут повышения температуры воздуха.
Это напрямую влияет на выживаемость вида. В холодное, дождливое или пасмурное лето бабочки не могут летать, а значит, не способны искать нектар для пополнения энергии и влаги, находить половых партнеров для размножения и, самое главное, откладывать яйца на подходящие кормовые растения для гусениц. Таким образом, продолжительные периоды прохладной погоды резко снижают репродуктивный успех популяции и могут приводить к ее локальному сокращению или даже исчезновению в неблагоприятных климатических условиях.