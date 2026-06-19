Биологи объяснили механизм сезонного перевоплощения бабочек

Кстати, так как бабочки холоднокровные насекомые, они не могут летать, если температура воздуха опустилась ниже 15 градусов по Цельсию. Все процессы в их организме замедляются, мышцы не могут сокращаться и бабочки остаются неподвижными. Некоторые ночные их виды способны летать в прохладе за счет того, что разогревают себя трепетанием грудных мышц. Но большинство дневных бабочек на это не способны и они ждут повышения температуры воздуха.