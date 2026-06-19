Без страха. Дети помогают ухаживать за Егошихинским некрополем

Татьяна Миронова: Он функционирует только летом. Утром мы собираемся возле Храма Всех Святых. Дети — обычно это двадцать человек в возрасте 14−17 лет — получают инвентарь, а также узнают, какой участок на этот раз мы прибираем, кто из знаменитых людей там захоронен. К примеру, когда мы работали в профессорском квартале, то говорили о Козловском Борисе Юрьевиче — докторе геолого-минералогических наук и правнучатом племяннике Александра Сергеевича Пушкина по материнской линии. Памятник этому пермяку установил Совет пушкинистов. После познавательной части ребята приступают к работе. Она идёт непринуждённо. Потом — обед и досуг.