Без страха. Дети помогают ухаживать за Егошихинским некрополем

Старейшее из сохранившихся пермских кладбищ — Егошихинское. Оно основано во второй половине XVIII века, а с 2009 года имеет статус природного культурно-мемориального парка. Некрополь, где упокоились многие известные персоны, считается одним из самых красивых. Однако годы делают своё дело: памятники разрушаются под воздействием времени, осадков и ветра, а тропы зарастают травой и деревьями. Уже много лет им противостоит образованный при Центре дополнительного образования для детей «Луч» трудовой отряд. Школьники не только наводят порядок, но и занимаются переписью захоронений по заданию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Бессменный руководитель отряда — педагог дополнительного образования ЦДОДД «Луч» Татьяна Миронова.
И работа, и экскурсия.
Ирина Вервильская, «АиФ-Прикамье»: Татьяна Леонидовна, как обычно проходит день вашего трудового отряда?
Татьяна Миронова: Он функционирует только летом. Утром мы собираемся возле Храма Всех Святых. Дети — обычно это двадцать человек в возрасте 14−17 лет — получают инвентарь, а также узнают, какой участок на этот раз мы прибираем, кто из знаменитых людей там захоронен. К примеру, когда мы работали в профессорском квартале, то говорили о Козловском Борисе Юрьевиче — докторе геолого-минералогических наук и правнучатом племяннике Александра Сергеевича Пушкина по материнской линии. Памятник этому пермяку установил Совет пушкинистов. После познавательной части ребята приступают к работе. Она идёт непринуждённо. Потом — обед и досуг.
— А что именно делают дети в некрополе?
— Обычно в числе задач — сбор и вынос мусора, борьба с порослью. Есть среди ребят и бригада летописцев (сейчас в ней шесть человек). По заданию известного краеведа и журналиста Владимира Гладышева (мы сотрудничаем с ним с 2005 года) она занимается для ВООПИиК поквартальной переписью захоронений. В этом году ребята будут работать в квартале, который расположен у р. Егошихи. Мы до него ещё ни разу не добирались.
— Чем занимается летописец?
— Он идёт по кварталу, записывает, какие захоронения есть на участке, в каком они состоянии, указано ли имя на плите, есть ли там даты жизни. Затем все эти данные пересылаются Владимиру Гладышеву и вносятся в электронный архив.
Исцеляющий звон колоколов.
— Как вы стали руководителем трудового отряда?
— Сначала я работала в Центре допобразования «Луч» социальным педагогом, что предполагает организацию трудовой деятельности детей летом в обязательном порядке. Потому трудовые отряды были на мне.
— К вам направляли «сложных» ребят?
— Первое время это действительно были дети, состоявшие на учёте ПДН, в том числе — условно осуждённые. Сначала мы поручали им уборку улиц у «Башни смерти», проходных завода им. Свердлова и т. д. Однако детям было неловко работать там — они переживали, что знакомые увидят их с мётлами и граблями и засмеют. Тогда появилась идея передислоцироваться в Егошихинский некрополь.
Когда я в первый раз привела туда ребят, они начали сквернословить, шуметь… Я рассказала им о Храме Всех Святых, Иване Ивановиче Свиязеве, который спроектировал здание, колокольне, созданной Александром Бонавентуровичем Турчевичем, связи двух этих архитекторов. А когда дети услышали звон колоколов, то и вовсе притихли и больше не сквернословили.
— Какие задания ребята выполняли для ВООПИиК?
— Среди находок, которые мы сделали по просьбе Владимира Гладышева, могила Василия Герасимовича Лапина — купца второй гильдии, мецената, городского головы и так называемого пермского Робинзона Крузо. Дело в том, что, по легенде, во время торговой экспедиции к берегам Тихого океана его корабль затонул. Купца выбросило на безлюдный берег. Там он дал обет Пресвятой Богородице: если выживет и вернётся домой, то построит каменный храм в её честь.
Вслед за этим купца подобрал английский корабль. Василий Герасимович начал возводить храм на перекрёстке улиц Газеты «Звезда» и Ленина. Завершили работу его потомки. Купца похоронили в 1793 году. В честь двухсотлетия со дня его смерти (в 1993 году) городские власти облагородили могилу (там поставили ограждение, надгробие, уложили плитку, провели дорожку). После этого про захоронение забыли на 20 лет — оно заросло кустарником и травой. В 2013 году наш отряд нашёл могилу и расчистил территорию.
— Были ещё интересные находки?
— В 2008 году отряд расчистил тропу шириной три метра к могиле Евгении Павловны Серебренниковой — врача-офтальмолога, общественного деятеля, благотворителя. В 1890 году она основала в Перми училище для слепых. В 2018 году нас попросили найти могилу Василия Николаевича Парина — советского учёного, доктора медицинских наук, одного из создателей и деканов Пермского медицинского института, главного хирурга эвакогоспиталей Пермской области в годы Великой Отечественной войны. Он умер в 1947 году в Молотове. Захоронение мы нашли. Тогда же решили заняться расчисткой квартала врачей, который был в запустении.
— Дети с охотой идут в ваш отряд? Не боятся работать в некрополе?
— Не боятся абсолютно. Наоборот, они записываются в отряд, когда узнают, где мы работаем. Многие дети приходят не первый год. Они проникаются историей родного города, учатся с уважением относиться к захоронениям.
— Как родители ребят относятся к труду детей на кладбище?
— Многие отмечают, что ребята начинают заботиться о захоронениях своих родных, хоть раньше их было не зазвать на кладбище.
— Как вам удаётся находить общий язык со всеми ребятами?
— Я считаю, что с ними нужно общаться по-доброму. Также стоит учесть, что в трудовом отряде им не нужно зарабатывать оценки. Они узнают много нового, ходят со мной на экскурсии. Причин для стресса нет.
— Чего не хватает отряду для работы?
— Для многих детей важен заработок, но сумма вознаграждения не индексируется с прошлого года, хоть в магазинах всё дорожает. Даже на обед по-прежнему выделяют 170 ₽ Нужно умудриться, чтобы накормить подростка на эти деньги. Средства из бюджета выделили в этом году только на питание, кепки и зарплату.
Восхищаясь Петром I.
— Чем вы занимаетесь в свободное время?
— У меня его практически нет. Нужно помогать маме, следить за огородом (это 15 соток), работать с детьми. Успеваю разве что немного посмотреть телевизор или почитать книгу. Люблю детективы. Из фильмов мне нравится «Звезда пленительного счастья» (16+). Очень душевно там раскрыты судьбы жён декабристов.
— Какая историческая персона вас восхищает?
— Я всегда восхищалась Петром I, несмотря на то, что воспитывалась в Советском Союзе, где формировалось особое отношение к царям. В школе нам рассказывали, что это был великий государственный деятель. А мы удивлялись: как же так, ведь он — царь! Также я всегда восхищалась пермскими купцами. Вспомнить хотя бы Ивана Ивановича Любимова. Он так много всего сделал: открыл в Березниках первый в России содовый завод, принимал участие в проектировании Уральской железной дороги (Пермь — Екатеринбург), предложил создать Алексеевское реальное училище (было названо в память о посещении Перми великим князем Алексеем Александровичем в 1873 году).
При этом после смерти Ивана Ивановича и революции его жену Елизавету Ивановну выгнали из её собственного дома (сейчас в нём расположен ТЮЗ) с одним саквояжиком. В этом чемоданчике лежал бриллиантовый перстень, который Ивану Ивановичу подарил сам Александр III в честь строительства училища. Драгоценность (с вензелевым изображением великого князя Алексея Александровича) Елизавета Ивановна отдала хранителю Архиерейского кладбища, чтобы тот следил за могилой её супруга. Очень грустная история.
— Как семья относится к вашей работе?
— Внук (ему сейчас 21 год), можно сказать, вырос в трудовом отряде. Семья меня поддерживает, что очень ценно.