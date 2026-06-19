На улицах Воронежа протестируют трехосный «гипербас» на 130 пассажиров

Трехосный низкопольный Volgabus 6270G4 («гипербас») был представлен летом 2025 года. По информации создателей транспорта, количество мест для сидения в нем почти вдвое больше, чем у стандартной одиночной машины, и на 40% больше, чем у сочлененной машины («гармошки») длиной 18 м. Автобус приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров, оснащен современной климатической системой, а также системой бесконтактной оплаты проезда, и информационно-мультимедийным комплексом. Работает «Гипербас» на компримированном природном газе.