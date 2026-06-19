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Глава «Роснефти» назвал сроки ввода в эксплуатацию первой очереди порта «Бухта Север»

Строительство нефтепровода общей протяженностью 790 км завершается.

Ввод первой очереди порта «Бухта Север» проекта «Восток Ойл» запланирован на сентябрь.

Об этом в ходе годового собрания акционеров «Роснефти» сообщил глава компании Игорь Сечин.

«По завершении нашей работы здесь, во Владивостоке, я спланировал посещение проекта “Восток Ойл”, мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу. И рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в Бухте Север в эксплуатацию», — сказал он.

По его словам, строительство нефтепровода общей протяженностью 790 км завершается.

«Построен высокотехнологичный и безопасный подводный переход через реку Енисей, который выполнен в двухниточном исполнении протяженностью по 5,7 км каждая», — отметил Игорь Сечин. Трубопровод проложен на глубине порядка 50 метров с заглублением до 8 метров в дно реки.

«Восток Ойл» — флагманский проект «Роснефти», расположенный на Таймыре, включает в себя 66 лицензионных участков на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 15 месторождений нефти и газа.

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