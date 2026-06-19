Глава «Роснефти» назвал сроки ввода в эксплуатацию первой очереди порта «Бухта Север»

«По завершении нашей работы здесь, во Владивостоке, я спланировал посещение проекта “Восток Ойл”, мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу. И рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в Бухте Север в эксплуатацию», — сказал он.