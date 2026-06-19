Гастрономический проект «Московское чаепитие» расширил географию площадок

Интерактивный проект «Московское чаепитие», направленный на возрождение исторических традиций московского гостеприимства, расширил свою географию.
Мероприятия фестиваля теперь проходят не только на центральных площадях, но и в популярных ресторанных кластерах города, сообщили организаторы проекта.
Главной площадкой фестиваля стала Тверская площадь, где воссоздали атмосферу московской чайной конца XIX века. Гости могут бесплатно продегустировать особый купаж чая, рецепт которого был восстановлен историками по архивным документам, а также попробовать традиционную столичную выпечку — сайки, бублики и варенье.
В рамках проекта также организованы ярмарки фарфора от российских мануфактур и мастер-классы по чайному этикету и правильной сервировке стола. Проект «Московское чаепитие» работает ежедневно до конца лета, привлекая как жителей города, так и многочисленных туристов.