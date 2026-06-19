Гастрономический проект «Московское чаепитие» расширил географию площадок

В рамках проекта также организованы ярмарки фарфора от российских мануфактур и мастер-классы по чайному этикету и правильной сервировке стола. Проект «Московское чаепитие» работает ежедневно до конца лета, привлекая как жителей города, так и многочисленных туристов.