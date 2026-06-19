Вымирание 1,6% видов флоры и фауны увязали с плантациями масличных культур

Для оценки их влияния на экосистемы ученые всесторонне изучили то, где выращиваются эти культуры, кто и как перерабатывает их и потребляет продукты, в которых используются переработанные формы этих растений. Опираясь на спутниковые данные, экономические и экологические базы данных, исследователи составили серию карт, отражающих то, насколько сильно каждый вид растений влиял на окружающие их природные среды и редкие виды животных и растений, и проследили за тем, как меняются эти показатели с течением времени.