Вымирание 1,6% видов флоры и фауны увязали с плантациями масличных культур

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Международный коллектив экологов открыл свидетельства того, что массовые вырубки лесов и постройка инфраструктуры для выращивания плантаций масличных пальм, сои, какао-бобов и других источников растительного масла могут привести к исчезновению 1,6% видов растений и животных из тропиков и умеренных широт. Об этом сообщила пресс-служба Швейцарской высшей технической школы (ETH).
«Мы изучили влияние 19 культур, используемых для производства различных форм масла, на экосистемы мира. Оказалось, что три из них наиболее сильно влияют на состояние флоры и фауны и способствуют ее ускоренному вымиранию — масличные пальмы, соя и какао-бобы. В сумме, на их долю приходится около 72% потерь видов, связанных с выращиванием масличных культур», — заявил научный сотрудник ETH Ван Шуньтянь, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на изучение влияния глобальных практик выращивания и использования масличных растений на экосистемы и их видовое разнообразие с учетом экономических связей и международного географического разделения труда. В число изученных культур вошли рапс, хлопок, соя, подсолнечник, оливки, кокосы и другие популярные источники растительных масел.
Для оценки их влияния на экосистемы ученые всесторонне изучили то, где выращиваются эти культуры, кто и как перерабатывает их и потребляет продукты, в которых используются переработанные формы этих растений. Опираясь на спутниковые данные, экономические и экологические базы данных, исследователи составили серию карт, отражающих то, насколько сильно каждый вид растений влиял на окружающие их природные среды и редкие виды животных и растений, и проследили за тем, как меняются эти показатели с течением времени.
Расчеты показали, что выращивание масличных культур ассоциируется с сокращением в численности и вымиранием около 1,6% видов флоры и фауны, причем влияние этой индустрии на природу усилилось на 83% за последнюю четверть века. Сильнее всего эти практики затронули тропические регионы Земли, на долю которых приходится около 77% данных потерь, что связано с культивацией там трех видов растений — масличные пальм, сои и какао-бобов.
На долю первых приходится около 32% потерь, тогда как плантации сои и какао оказались связаны с 21% и 19% потерь биоразнообразия. При этом ученые обнаружили, что большинство посадок этих растений связано с удовлетворением нужд трех крупных потребителей — США, ЕС и Китая — на долю которых приходится более 80% экологических последствий от выращивания этих растений. Понимание этого, как надеются ученые, поможет сформулировать более справедливые и эффективные меры, позволяющие защитить биоразнообразие от последствий выращивания масличных культур.