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Фейк от имени Минздрава о повышенной готовности появился после атаки на белорусский автобус в Брянске

Фейк о повышенной готовности появился после атаки на автобус белорусов в Брянске.

Источник: Комсомольская правда

Фейк о повышенной готовности появился после атаки украинского БПЛА на автобус белорусов в Брянской области. Подробности приводит телеграм-канал «Народный Антифейк».

Документ был сгенерирован нейросетью. Его провокаторы пытаются выдать за письмо Министерства здравоохранения Беларуси о введении режима повышенной готовности, сворачивании оздоровительных программ, досрочном возвращении детей из лагерей.

В фейковом документе множество ошибок: английские буквы в тексте, перевернутые символы, абсурдные формулировки, а также грубые нарушения оформления документов. Кроме того, к нему был прикреплен в формате PDF вирусный файл с вредоносным программным обеспечением.

Белорусов предупредили о фейковом документе про режим повышенной готовности в стране. Фото: телеграм-канал «Народный Антифейк».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Также глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».

Кроме того, Лукашенко обратился к родителям после атаки БПЛА на белорусский автобус под Брянском.

А еще госсекретарь Совбеза назвал поручения президента после атаки БПЛА ВСУ на автобус из Беларуси.

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