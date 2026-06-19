Фейк от имени Минздрава о повышенной готовности появился после атаки на белорусский автобус в Брянске

Фейк о повышенной готовности появился после атаки украинского БПЛА на автобус белорусов в Брянской области. Подробности приводит телеграм-канал «Народный Антифейк».
Документ был сгенерирован нейросетью. Его провокаторы пытаются выдать за письмо Министерства здравоохранения Беларуси о введении режима повышенной готовности, сворачивании оздоровительных программ, досрочном возвращении детей из лагерей.
В фейковом документе множество ошибок: английские буквы в тексте, перевернутые символы, абсурдные формулировки, а также грубые нарушения оформления документов. Кроме того, к нему был прикреплен в формате PDF вирусный файл с вредоносным программным обеспечением.
Белорусов предупредили о фейковом документе про режим повышенной готовности в стране. Фото: телеграм-канал «Народный Антифейк».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Также глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».
Кроме того, Лукашенко обратился к родителям после атаки БПЛА на белорусский автобус под Брянском.
А еще госсекретарь Совбеза назвал поручения президента после атаки БПЛА ВСУ на автобус из Беларуси.