22-летнюю калининградку будут судить за покушение на сбыт почти 5 кг наркотиков

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело против 22-летней местной жительницы. Её обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы. Изъято более 4,9 килограммов «альфа-ПВП».По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года девушка была курьером в ОПГ. Она получала оптовые партии наркотиков…