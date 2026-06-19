22-летнюю калининградку будут судить за покушение на сбыт почти 5 кг наркотиков

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело против 22-летней местной жительницы. Её обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы. Изъято более 4,9 килограммов «альфа-ПВП».
По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года девушка была курьером в ОПГ. Она получала оптовые партии наркотиков от соучастников, расфасовывала и делала тайники-закладки на территории региона.
Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Всё изъятое вещество — синтетический наркотик «альфа-ПВП» массой свыше 4,9 кг. Дело в отношении других членов группы выделили в отдельное производство.
Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт в крупном и особо крупном размерах организованной группой). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Уголовное дело направили в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.