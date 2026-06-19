Микрокредитную компанию из Татарстана оштрафовали за давление на калининградку

Калининградские приставы оштрафовали микрокредитную компанию из Татарстана за нарушение закона в ходе деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
«Калининградка 1993 г.р. заключила договор микрозайма на сумму 9 тысяч рублей, но не вернула его вовремя. Представители микрокредитной компании стали требовать возврата денег, оказывая на должницу психологическое давление. В частности, мать девушки получала сообщения с требованием помочь дочери оплатить долг. При этом ранее должница официально отозвала согласие на взаимодействие МКК с третьими лицами», — уточнили приставы.
Девушка обратилась за помощью в УФССП по Калининградской области. Приставы нашли подтверждение изложенным фактам, а также установили, что зарегистрированная в Казани МКК за подобные нарушения закона неоднократно привлекалась к ответственности сотрудниками органов принудительного исполнения из других регионов. Это послужило обстоятельством, отягчающим вину.
Калининградские приставы так же признали МКК виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначили штраф 200 тысяч рублей. Организация не стала обжаловать это решение, оплатила штраф и прекратила незаконное взаимодействие. Права заявительницы и ее матери восстановлены.