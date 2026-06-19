Микрокредитную компанию из Татарстана оштрафовали за давление на калининградку

«Калининградка 1993 г.р. заключила договор микрозайма на сумму 9 тысяч рублей, но не вернула его вовремя. Представители микрокредитной компании стали требовать возврата денег, оказывая на должницу психологическое давление. В частности, мать девушки получала сообщения с требованием помочь дочери оплатить долг. При этом ранее должница официально отозвала согласие на взаимодействие МКК с третьими лицами», — уточнили приставы.