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Голикова призвала россиян любить свою страну

Россиянам нужно любить свою страну и делать всё возможное, чтобы она жила.

Россиянам нужно любить свою страну и делать всё возможное, чтобы она жила. Об этом РИА Новости заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Так она ответила на вопрос о том, какой урок из истории русским людям важно помнить сейчас.

«Сложный вопрос. Надо помнить, это даже не урок. Просто нужно любить свою страну», — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, если человек любит свою страну, он всегда будет чувствовать, что она за ним. Также, считает Голикова, в таком случае человек будет понимать, что необходимо делать всё возможное для жизни страны.

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