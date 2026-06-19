Голикова призвала россиян любить свою страну

Россиянам нужно любить свою страну и делать всё возможное, чтобы она жила. Об этом РИА Новости заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Так она ответила на вопрос о том, какой урок из истории русским людям важно помнить сейчас.
«Сложный вопрос. Надо помнить, это даже не урок. Просто нужно любить свою страну», — сказала Голикова.
По словам вице-премьера, если человек любит свою страну, он всегда будет чувствовать, что она за ним. Также, считает Голикова, в таком случае человек будет понимать, что необходимо делать всё возможное для жизни страны.